Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ümit Özat'tan sarı-lacivertli kulübe hoca önerisi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Özat, "Hikmet hoca burada gözlerinin önünde kimse onu görmüyor. Hikmet Karaman Fenerbahçe de hoca olsun Fatih Terim ve Sergen Yalçın ile yarışacak bana göre tek yerli teknik direktör" ifadelerini kullandı.