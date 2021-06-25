Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma
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Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen gün Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında söylediği sözlere ve iddialara çok ağır yanıt verdi. Yıldırım'ı FB TV'de karşısına çıkmaya davet eden Koç, "TV'ye çıkacağız, aklınızdaki bütün iddiaları masaya dökün bakalım, medyada çok sevdikleriniz de var da onları da getirin ama tek bir şartım var; FBTV'de olacak." ifadelerini kullanmıştı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Ümit Özat da tartışmalara dahil olarak sosyal medyadan, Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'a yönelik söylediği "Biz de maçlarda ayağa kalkmayan şöyle böyle olsun diyoruz ya, beni mahkemeye vermezseniz öyle olun" ifadelerine göndermede bulunan Ümit Özat, Aziz Yıldırım'ın Koç'un davetini kabul ederek FB TV'de programa çıkması gerektiğini söyledi.

"FB TV'YE KATILMA TEKLİFİ ÇOK MAKUL"

Ümit Özat sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Ali Koç'un Fenerbahçe TV'ye katılma teklifi çok makul. Hadi Aziz başkan bu yaştan sonra cimbomlu olma!" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra cimbomlu olma
Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
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Ümit Özat'tan Aziz Yıldırım'a FB TV çağrısı: Hadi Aziz başkan, bu yaştan sonra Cimbomlu olma - Haberler Spor
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