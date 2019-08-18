Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye tarafından bu sene 27'ncisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, Hüseyin Gümüşalan oldu.

18.08.2019 19:50
Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri

Balıkesir'in Gönen ilçesinde belediye tarafından bu sene 27'ncisi organize edilen Ulusal Sebeplili Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, Hüseyin Gümüşalan oldu.
Sebepli Mahallesi'nde, Muğla, Manisa, Antalya, Sakarya, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Konya'dan gelen 380 pehlivan er meydanında kol bağladı.
Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda Hüseyin Gümüşalan, finalde rakibi Hasan Cengiz'i yenerek başpehlivanlığı elde etti.
Dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödüllerinin verilmesiyle etkinlik sona erdi.
Güreşleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.