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Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı

Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen ve ülke ekonomisine 10 milyar TL katkısı bulunan fıstığın hasadı başladı. Bu yılki rekolteden son memnun olan üreticiler topladıkları fıstıkları kilosu 40 liradan satıyor.

03.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:42

Siirt'te 'yeşil altın' olarak bilinen fıstıkta yılın ilk hasadı başladı. Toplanan fıstıklar kilogramı 40 liradan tesislere satılıyor.

Kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda sabahın erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor. Fıstık üreticisi olan Necdet Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirten Akbey, Siirt'te hayırlısıyla hasat döneminin başladığını, rekoltenin yüksek olması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.

Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı

"ÜLKE EKONOMİSİNE GETİRİSİ 10 MİLYAR LİRA"

Yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirten Akbey, "35 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Bu sene 2020 yılı fıstık hasadına başlamaktayız. Fıstığımızın mahsulü bu sene çok güzeldir. Bunun yaklaşık 10 milyar TL bazında ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İnşallah bunun devamı her sene gelir. Çok mutluyuz. Allah'a binlerce kez şükür. İnşallah her sene böyle mahsul bu sene gibi güzel olur çiftçinin yüzü güler" diye konuştu.

Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı
Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı
Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı

Kaynak: İHA

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