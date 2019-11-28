Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık

28.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:29

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. Burada bir sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Türkiye'de ilk defa 505 kilometrelik güzergahta akıllı ulaşım altyapısını tamamladığını duyurdu.

"AVRASYA TÜNELİ 2,5 MİLYAR TL KATKI SAĞLADI"

Avrasya Tüneli hakkında açıklamalarda bulunan Turhan, "Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı" dedi.

"SEYAHAT SÜRESİNİ YARIM SAAT KISALTACAĞIZ"

Ankara-İstanbul seferlerine ilişkin müjdeli bir haber veren Turhan, "2020 yılında, Ankara-İstanbul hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız" ifadelerini kullandı.

"GÜNDE 22 BİN İNSANIMIZ HIZLI TRENLERLE SEYAHAT EDİYOR"

YHT'ler hakkında da konuşan Turhan, "Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor. Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Turhan, 5G'nin ilk uygulamasının İstanbul Havaalanı'nda yapılacağını da söyledi.