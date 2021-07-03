Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
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Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi

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EURO 2020'de oynanan çeyrek final mücadelesinde İngiltere, Ukrayna'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Danimarka'nın rakibi oldu.

İngiltere ile Ukrayna, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0 kazanan İngiltere, yarı finale yükselerek Danimarka'nın rakibi oldu.

İNGİLTERE OYUNA HÜKMETTİ

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle beraber oyunun kontrolünü eline alınan İngiltere, henüz 4. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti. Ukrayna'ya oyun kurma şansı vermeyen ve topa hükmeden İngilizler, ikinci yarıda adeta şov yaptı. 46. dakikada Maguire, 50. dakikada Harry Kane ve 63. dakikada Henderson'un golüyle skoru 4-0 yaptı ve yarı finalde Danimarka'nın rakibi oldu.

Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
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Ukrayna'yı 4-0 mağlup eden İngiltere, EURO 2020'de yarı finale yükseldi - Haberler Spor
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