Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, faizi üst üste 7 defa düşürerek yüzde 8 seviyesine çekti. 2 puanlık faiz indirim kararı, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için alındı.

Ukrayna Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek için faiz oranlarında 2 baz puanlık indirime giderek yüzde 8'e düşürdü. Böylece Ukrayna üst üste 7 kez faiz indirimine gitmiş oldu.

SALGIN EKONOMİ ÜZERİNDE GÜÇLÜ BİR ETKİ BIRAKACAK

Kovid-19 salgınında iş dünyası ve vatandaşlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 küçülmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, salgının Ukrayna ekonomisi üzerinde "kısa süreli ancak güçlü bir etki" yaratacağı belirtildi.

"AMACIMIZ EKONOMİYİ TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK"

Faiz kararının ardından video konferans yoluyla değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Yakiv Smoliy, "Amacımız, karantina sürecinin hemen ardından bankaların Ukrayna ekonomisini tekrar ayağa kaldırmasına yardımcı olmaktır" dedi.

Ukrayna Merkez Bankası, 13 Mart'ta faiz oranlarını yüzde 11'den yüzde 10'a düşürmüştü.

Kaynak: AA