UİB’in 2019 yılı ihracatı 31 milyar 741 milyon dolar
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019'un son ayında yüzde 2 ihracat artışı ile 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
04.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:44
Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019'un son ayında yüzde 2 ihracat artışı ile 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UİB'in geçen yılki toplam ihracatı ise 31 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com