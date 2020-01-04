Haberler » Ekonomi » UİB’in 2019 yılı ihracatı 31 milyar 741 milyon dolar - Ekonomi

UİB’in 2019 yılı ihracatı 31 milyar 741 milyon dolar

Türkiye'nin genel sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), 2019'un son ayında yüzde 2 ihracat artışı ile 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

04.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:44
UİB’in 2019 yılı ihracatı 31 milyar 741 milyon dolar

'nin genel sekreterlik bazında en fazla gerçekleştiren ikinci birliği olan (UİB), 2019'un son ayında yüzde 2 ihracat artışı ile 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. UİB'in geçen yılki toplam ihracatı ise 31 milyar 741 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler