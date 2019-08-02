UİB’den temmuz ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat
Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla, temmuz ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artışla 2,995 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.
Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat yapan ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla, temmuz ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artışla 2,995 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com
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