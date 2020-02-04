UİB, 2020’ye yüzde 5 artışla başladı

04.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:07

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,79 artış göstererek 2,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış oldu.