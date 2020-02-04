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UİB, 2020’ye yüzde 5 artışla başladı

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,79 artış göstererek 2,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış oldu.

04.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:07
UİB, 2020’ye yüzde 5 artışla başladı

'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla gerçekleştiren ikinci birliği olan (UİB), Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,79 artış göstererek 2,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmış oldu.

Kaynak: Dunya.com

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