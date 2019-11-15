Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu! Toplam 10 takım takip ediyor

15.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 15.11.2019 16:11

Uğurcan Çakır'ın menajeri Engin Kırkpınar, Radyospor'a konuştu. Kırkpınar, "Uğurcan Çakır göz önünde olan ve takip edilen bir kaleci fakat şu anda Trabzonspor Kulübü'ne gelen resmi transfer teklifi yok. Devre arasında transfer olayları kolay olmuyor. Sezon sonunda ancak bir şeyler olabilir. Uğurcan'ın her zaman Avrupa hedefi var fakat şu lig olursa ya da bu takım olursa diye bir şey yok. Uğurcan'ın iki hedefi var. Trabzonspor'da lig şampiyonluğu yaşamak ve onun devamında da Avrupa'da oynamak." ifadelerini kullandı.

20 MİLYON EURO DETAYI

Kırkpınar, "Sadece Liverpool değil 3-4 tane İngiliz, 3 tane İspanyol, 4 tane de Fransız kulübü Uğurcan'ı izliyor, bu transfer devre arasında olur mu? Bence çok zor bir ihtimal sezon sonunu da bekleyip göreceğiz. Yusuf Yazıcı'dan sonra Trabzonspor'un 20 milyon euro altında bir ücrete Uğurcan'ı göndereceğini düşünmüyorum." dedi.