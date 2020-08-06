Uğur Gürses yorumladı: Dolar ve altın neden yükseliyor, TL neden eriyor?
Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerini, dolar ve altındaki yükselişi ve hükümetin ekonomi politikalarının eksi ve artılarını Murat Sabuncu'ya yorumladı.
06.08.2020 19:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:05
Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerini, dolar ve altındaki yükselişi ve hükümetin ekonomi politikalarının eksi ve artılarını Murat Sabuncu'ya yorumladı.
Kaynak: DailyMotion.com