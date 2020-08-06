Uğur Gürses yorumladı: Dolar ve altın neden yükseliyor, TL neden eriyor? Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerini, dolar ve altındaki yükselişi ve hükümetin ekonomi politikalarının eksi ve artılarını Murat Sabuncu'ya yorumladı.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedenlerini, dolar ve altındaki yükselişi ve hükümetin ekonomi politikalarının eksi ve artılarını Murat Sabuncu'ya yorumladı. Kaynak: DailyMotion.com