UEFA ülke puanı kaç? Türkiye UEFA ülkeler sıralaması nedir?

UEFA ülke puanı kaç? Türkiye UEFA ülkeler sıralaması nedir?
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UEFA'nın ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralaması ve puan durumu da futbolseverlerin gündeminde. Detaylı bilgi ve sıralama listesi için haberimize göz atabilirsiniz. Peki, UEFA ülke puanı kaç? Türkiye UEFA ülkeler sıralaması nedir?

UEFA'nın belirlediği ülke puanlamasında Türkiye'nin durumu ve diğer ülkelerle olan rekabeti gündemde. Türkiye'nin bu puanlamadaki yeri ve diğer ülkelerle olan durumu merak ediliyor. Detaylar haberimizde. Peki, Türkiye UEFA ülkeler sıralaması nedir?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10

1. İngiltere – 90.839

2. İtalya – 80.946

3. İspanya – 74.953

4. Almanya – 71.117

5. Fransa – 65.177

6. Hollanda – 58.616

7. Portekiz – 53.366

8. Belçika – 51.350

9. Türkiye – 41.200

10. Çekya – 38.000

UEFA ÜLKE PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi Avrupa kupalarında elde ettiği başarıların toplam puanına dayanır. Bu puan, takımların Avrupa'daki galibiyet ve beraberliklerinden gelir:

• Galibiyet: 2 puan

• Beraberlik: 1 puan

• Eleme turlarında galibiyet: 1 puan

• Eleme turlarında beraberlik: 0,5 puan

Bu puanlar, ülkenin turnuvalara katılan takım sayısına bölünerek ülke katsayısı belirlenir. Ayrıca grup aşamalarına kalan, son 16, çeyrek final ve ötesine ulaşan takımlar bonus puanlar elde eder. Son beş sezonun toplam performansı sıralamayı oluşturur.

UEFA ülke puanı kaç? Türkiye UEFA ülkeler sıralaması nedir?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI?

UEFA'nın 2025–26 sezonuna göre 24 Temmuz 2025 itibarıyla yayımladığı ülke puanı sıralamasına göre Türkiye:

• 9. sırada yer alıyor.

• Toplam puanı: 41.200

Bu başarı, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarında son beş sezonluk (2020–21'den 2024–25'e) istikrarlı performanslarına dayanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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