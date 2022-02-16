UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu - Inter-Liverpool maçına doğru - Haberler
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UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu - Inter-Liverpool maçına doğru

AA, Michele Novaga - Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter- Liverpool maçı öncesinde Liverpool taraftarları, Milano kent merkezinde gün boyu takımlarının formalarıyla dolaştı ve tezahüratlarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter- Liverpool maçı öncesinde Liverpool taraftarları, Milano kent merkezinde gün boyu takımlarının formalarıyla dolaştı ve tezahüratlarda bulundu. Inter taraftarları da maç için San Siro Stadı'na gelen takım otobüslerini coşkuyla karşıladı.

Bu arada taraftarlar, stada alınırken aşı belgeleri de kontrol edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu - Inter-Liverpool maçına doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu - Inter-Liverpool maçına doğru

UEFA Şampiyonlar Ligi 16. turu - Inter-Liverpool maçına doğru

AA / Michele Novaga - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Liverpool, San Siro, Milano, Spor, Haberler

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