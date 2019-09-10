UEFA'nın anketinde Babel sürprizi!

UEFA, "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde Galatasaraylı Ryan Babel'e de yer verdi.

10.09.2019 16:36
UEFA'nın anketinde Babel sürprizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından başlatılan ankette Babel'in yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı. Anketin sonuçları yarın belli olacak.

Babel bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 2 gol attı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yaptığı anket;

Kaynak: AA
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