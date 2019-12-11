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UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım

UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, yoğun kar nedeniyle ertelenerek 11 Aralık 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Juventus karşılaşmasını takipçileriyle paylaştı.

11.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:56
UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım

'nin sosyal medya hesabı 'ın 'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 10 Aralık 2013 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti. 11 Aralık'ta saat 15.00'te devam eden karşılaşmayı sarı-kırmızılılar Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle kazanmıştı.

İki gün süren mücadele sonucunda Cimbom, adını bir üst tura yazdırmış ve unutulmaz zaferlerinden birini elde etmişti.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım
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