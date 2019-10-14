UEFA, Fransa-Türkiye maçının oynanacağını duyurdu

14.10.2019 15:17

Fransa ile Türkiye arasında bu gece oynanacak EURO 2020 eleme maçını iptal etmek bazı Fransız politikacıların umutları suya düştü. Hatırlanacağı gibi Fransızlar maçın iptali için sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

Huffingtonpost Fransa'nın UEFA yetkililerine dayandırdığı habere göre; UEFA, Fransa ile Türkiye arasındaki Avrupa Şampiyonası Eleme maçının bu akşam planlandığı gibi yapılacağını bildirdi. Haberde UEFA'nın bu tür maç iptali kararına çok nadir olarak başvurduğu da kaydedildi.

"FRANSA'YI GÜÇSÜZ GÖSTERİR"

Fransa Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili ise L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Fransa'nın bu maçı oynamama gibi bir kararı olamaz. Bu maçı hükmen kaybetme gibi bir riski alamayız. Böyle bir karar, Fransa'yı güçsüz gösterir." dedi.

L'Equipe'in iddiasına göre; Fransa Futbol Federasyonu (FFF), maçın iptal edilmesi halinde ne gibi bir cezanın çıkabileceği konusunda UEFA ile temasa geçti.Maçın iptali için yapılacak toplantının yetişmeyeceği ve ceza konusunda bir cevap veremeyecekleri yanıtını alan FFF, riske girmeme kararı aldı.

UEFA: SORUMLULUK FRANSA'NIN

Huffington Post Fransa, UEFA'ya maçın durumunu sordu. UEFA yetkilisi, "Fransa ile Türkiye arasında oynanacak EURO2020 eleme maçı, planlandığı gibi bu gece oynanacak." dedi.

Ayrıca, UEFA yetkiilisi, "Ev sahibi ülke, maliyeti her ne olursa olsun maç öncesi riskleri belirleme ve bu risklerin bertarafı ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenir. Kural budur." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI MAÇA GELMİYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bu akşam Paris'te Türk ve Fransız milli takımları arasında oynanacak maça gitmeme kararı aldı. Açıklama, bakanın ofisinden geldi.

İPTAL KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Türk milli takımı oyuncularının Suriye operasyonundan dolayı asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları iki ülke arasında oynanacak maçın iptal olması için kampanya başlattı.

13 Ekim'de Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükseldi.