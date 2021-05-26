UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor

Bazı futbolseverlerin kafasını karıştıran deplasman golü kuralı tarihe karışmak üzere. 28 Mayıs Cuma günü, UEFA'nın yapacağı toplantıda deplasman golü kuralının kaldırılması oylamaya sunulacak ve kabul görürse önümüzdeki sezondan itibaren uygulama yürürlükten kaldırılacak.