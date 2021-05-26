UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor
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UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor

UEFA deplasman golü kuralını uygulamadan kaldırmaya hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Bazı futbolseverlerin kafasını karıştıran deplasman golü kuralı tarihe karışmak üzere. 28 Mayıs Cuma günü, UEFA'nın yapacağı toplantıda deplasman golü kuralının kaldırılması oylamaya sunulacak ve kabul görürse önümüzdeki sezondan itibaren uygulama yürürlükten kaldırılacak.

1965 yılından bu yana UEFA'nın çift maçlı eleminasyon sisteminde uyguladığı deplasman golü kuralı kalkabilir.

UYGULAMADAN TAMAMEN KALKACAK

UEFA yetkililerinin 28 Mayıs Cuma günü toplantıda bu konuyu görüşeceği ve oylama sonucunda önümüzdeki sezondan itibaren deplasmanda atılacak golün avantaj hükmünün tamamen kalkabileceği kaydedildi. Deplasman golü kuralında bilindiği gibi çift maçlı eleminasyon sisteminde iki maçın skoru eğer eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım turu geçme şansını elde ediyordu.

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