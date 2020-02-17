: UEFA Cüneyt Çakır'ı, Tottenham - Leipzig maçında görevlendirdi

17.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:11

UEFA'dan Devler Ligi'nde Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Tottenham - Leipzig müsabakasında düdük çalacağı açıklandı.

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Halil Umut Meler kenarda olacak.

Müsabakanın VAR hakemi olarak ise Mete Kalkavan ekran başına geçecek. Abdülkadir Bitigen de karşılaşmanın AVAR'ı olacak.

Kaynak: İHA

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