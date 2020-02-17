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UEFA Cüneyt Çakır'ı, Tottenham - Leipzig maçında görevlendirdi

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

17.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:11

UEFA'dan Devler Ligi'nde 'a bir görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın Son 16 Turu'nda 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Tottenham - Leipzig müsabakasında düdük çalacağı açıklandı.

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak da Halil Umut Meler kenarda olacak.

Müsabakanın VAR hakemi olarak ise Mete Kalkavan ekran başına geçecek. Abdülkadir Bitigen de karşılaşmanın AVAR'ı olacak.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: UEFA Cüneyt Çakır'ı, Tottenham - Leipzig maçında görevlendirdi
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