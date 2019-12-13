UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselen takımlar belli oldu

13.12.2019 01:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:54

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan maçlar sonunda tamamlanırken, gruplarından bir üst tura yükselen 24 takım belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması bugün oynanan 24 karşılaşma sonucunda tamamlandı. İstanbul Başakşehir, grubun son maçında deplasmanda Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı Crivelli'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup ederek 10 puanla grup lideri olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Beşiktaş, deplasmanda Wolverhampton'a 4-0 mağlup olurak, bir diğer Türk temsilcisi Trabzonspor'da İsviçre deplasmanında Basel'e 2-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Bugün oynanan maçlar sonunda bir üst tura yükselmeyi başaran takımlar şu şekilde: A Grubu: Sevilla, ApoelB Grubu: Malmö, KopenhagC Grubu: Basel, GetafeD Grubu: LASK Linz, Sporting LizbonE Grubu: Celtic, ClujF Grubu: Arsenal, Eintracht FrankfurtG Grubu: Porto, RangersH Grubu: Espanyol, LudogoretsI Grubu: Gent, WolfsburgJ Grubu: İstanbul Başakşehir, RomaK Grubu: Braga, WolverhamptonL Grubu: Manchester United, AZ AlkmaarBugünkü maçların ardından son 32 turunda seribaşı olan takımlar da belli oldu. Gruplarını lider bitiren 12 takım ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nden gelen ve grup aşamasında en fazla puanı toplayan dört takım yapılacak kura çekimine seri başı olarak katılacak. Seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar şu şekilde: SERİ BAŞI TAKIMLARAjax, Arsenal, Braga, Basel, Benfica, Celtic, Espanyol, Gent, Inter, İstanbul Başakşehir, LASK Linz, Malmö, Manchester United, Porto, Salzburg, SevillaSERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

APOEL, AZ Alkmaar, Bayer Leverkusen, CFR Cluj, Club Brugge, Kopenhag, Eintracht Frankfurt, Getafe, Ludogorets, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar Donetsk, Sporting CP, Wolfsburg, Wolverhampton

Kaynak: DHA