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UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Gustavo'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rossi'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Trapp gole izin vermedi.

3. dakikada sağ kanattan Osayi'nin içeriye çevirdiği topa Frankfurt defansı ters vuruş yapınca kaleci Traap, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

10. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Mesut'un pasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Rossi'nin vuruşu kaleciden sekti. Ardından Mesut'un şutunda top ağlara gitti. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Valencia'nın ortasında savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Mert Hakan'ın şutu kaleyi bulmadı.

41. dakikada Frankfurt'un hızlı atağında sol kanattan Kostic'in ceza sahası içine çevirdiği topla buluşan Lammers bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Deutsche Bank Park

Hakemler: Maurizio Mariani xx, Matteo Passeri xx, Alessandro Costanzo xx

E.Frankfurt: Trapp xx, Durm xx, N'Dicka xx, Hinteregger xx, da Costa xx, Sow xx, Jakic xx, Kamada xx, Lammers xxx, Kostic xxx, Borre xx

Yedekler: Ramaj, Toure, Chandler, Melo, Ilsanker, Hrustic, Hasebe, Barkok, Lindstrom, Hauge, Paciencia

Teknik Direktör: Michael Angerschmid

Fenerbahçe: Altay Bayındır xxx, Serdar Aziz xx, Kim xx, Szalai xxx, Osayi Samuel xx, Mert Hakan xx, Gustavo xxx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Mesut Özil xxx, Valencia xx, Rossi xx

Yedekler: Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Filip Novak, Max Meyer, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Fatih Yiğit Şanlitürk, Berisha

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Lammers (dk. 41) (Eintracht Frankfurt), Mesut Özil (dk. 10) (Fenerbahçe) - FRANKFURT

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi: Eintracht Frankfurt: 1 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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