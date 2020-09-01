Udinese, Dorukhan Toköz için bir kez daha devreye girdi Serie A ekiplerinden Udinese, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki orta sahası Dorukhan Toköz'ü takip ediyor. Geçen sene oyuncuya yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddedilen Udine temsilcisinin milli futbolcuyu bir kez daha gündemine aldığı belirtildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için İtalya'dan sıcak bir haber geldi.

Serie A ekiplerinden Udinese'nin, 24 yaşındaki milli oyuncu için devrede olduğu ve oyuncuyu kadroya katabileceği kaydedildi.

GEÇEN YAZ 10 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Geçen yaz da Beşiktaş'a 10 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve reddedildiği belirtilen Udinese'nin, oyuncunun sakatlığından geri dönüşünü bu sezon takip edeceğini ve devreye gireceği belirtildi.

35 MAÇA ÇIKTI

Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan genç oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Dorukhan, kariyerinde 5 kez de Türkiye Milli Takımı'nın formasını giydi.