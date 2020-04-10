Üç boyutlu destek büyüyor
Bir grup mühendis arkadaş tarafından COVID-19 pandemisi kapsamında, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına destek olmak için başlatılan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi"ne destek her gün artıyor.
10.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:52
Bir grup mühendis arkadaş tarafından COVID-19 pandemisi kapsamında, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına destek olmak için başlatılan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi"ne destek her gün artıyor.
Kaynak: Dunya.com