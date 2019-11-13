U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti

13.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:33

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetirken, Brisard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Pages ile Polonya Futbol Federasyonu'ndan Bartosz Heinig ve Krzysztof Jakubik üstlendi.

TAHA TUNÇ YILDIZLAŞTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan milli takım, 14. dakikada Muhammet Arslantaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbolunu sürdüren milli takımda 16. dakikada Taha Tunç skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında da atak futbolu sürdüren Türkiye, 64. dakikada Taha Tunç ve 69. dakikada Ali Yavuz Kol'un attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmanın 73. dakikasında Ermenistan, Grigoryan'ın attığı golle farkı 3'e indirdi: 4-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Karadağ'ı 3-1 mağlup etti. Türkiye, 16 Kasım'da Karadağ ile, 19 Kasım'da ise Bulgaristan ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA