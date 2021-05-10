Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı
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Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı

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TFF 1.Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Tuzla'yı yenerek Süper Lig'e yükseldi. Mücadelenin ikinci yarısına yaşanan forma skandalı damga vurdu. Tuzlaspor'da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Fatih Safran, takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. 13 dakika boyunca fark edilmeyen olay, mücadelenin sonunda hakem Atilla Karaoğlan tarafından fark edildi ve forma değiştirildi.

TFF 1. Lig''in 34. haftasında Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaştı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Maçın ikinci yarısına ise yaşanan forma skandalı damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞININ FORMASINI GİYDİ

Tuzlaspor'da oyuna giren Fatih Safran, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya çıktı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, 13 dakika sonra Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini istedi.

Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı
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