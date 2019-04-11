Tuza Hayat Veren İsim! Sofralık, Süs Eşyası ve Cilt Bakım Ürünü Olarak İşleyip Satıyor

Ahi Tuzİşletme Yetkilisi Ali Bayram, "Ürünlerimizin hepsi tek tek elimizden geçiyor. El emeğimizi işleyip halka sunuyoruz. 7 yıldır süren bir hizmetimiz var. 7 bin yıllık maden ocaklarından alınan tuzları 7 yıllık bir firma olarak özenle işleyip insanlara ulaştırıyoruz.Tuzların güzel kısımları seçilerek yapılıyor." dedi.

SOFRALIK, SÜS EŞYASI VE CİLT BAKIMI OLARAK İŞLEYİP SATIYOR

İşletme Yetkilisi Ali Bayram, "Hem süs eşyası, hem sofralık hem de cilt bakım ürünü için yapılan ürünlerimiz var. Kristal kaya tuzlarımız sofralarda kullanılıyor. Beyaz kaya tuzumuz var onları da lamba ürünleri yani süs eşyası olarak üretiyoruz. Siyah tuzlarımız da cilt bakımında halkımıza sunuluyor.tuzumuz" ifadelerini kullandı.