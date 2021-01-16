Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projeleri hakkında yabancı firmalara bilgi aktararak maddi kazanç sağlayan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı. Özbilgin'in evinden 1,5 milyon euro, kiralık kasasından ise 3 milyon euroya yakın para çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakılırken, 4'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

BİLGİLERİ SIZDIRAN ESKİ PROJE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ise "göreve ilişkin sırrı açıklama" suçundan tutuklandı.

EVİNDEN 1,5 MİLYON EURO ÇIKTI

Yusuf Hakan Özbilgin, evinde bulunan 1,5 milyon euronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon euroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenildi.