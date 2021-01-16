Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı
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Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı

16.01.2021 15:58 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:18

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın projeleri hakkında yabancı firmalara bilgi aktararak maddi kazanç sağlayan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin tutuklandı. Özbilgin'in evinden 1,5 milyon euro, kiralık kasasından ise 3 milyon euroya yakın para çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakılırken, 4'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

BİLGİLERİ SIZDIRAN ESKİ PROJE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ise "göreve ilişkin sırrı açıklama" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı

EVİNDEN 1,5 MİLYON EURO ÇIKTI

Yusuf Hakan Özbilgin, evinde bulunan 1,5 milyon euronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon euroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı
Haber Yorumları (48)
KADRİ: Asılsın kesilsin diye yorum yapanlar bence hepinizi denemek lazım bu paraları ömrünün sonuna kadar göremeyecek milyonlarca insanlardansınız acaba siz olsaydınız ne yapardınız:)
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GANDALF: Maaşını dolarla euro ile alanlar varmış demek ki.
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CAVEMAN: Boruyu yedin şimdi ,adın çıktı yüzün belli ,gittiğin heryerde dayağı yiyeceksin.vatan haini.
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