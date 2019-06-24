TÜSİAD'dan seçim açıklaması: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İstanbul seçiminin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu kutlanarak, "Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir" denildi.

TÜSİAD'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ÖNEMLİ BİR DEMOKRASİ SINAVI GERİDE BIRAKILDI"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı; adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz.

"TÜM PAYDAŞLARIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

"İŞ DÜNYASI ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEKTİR"

Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."