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Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg, Ekonomi, Güncel

TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor

TÜSİAD doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak koronavirüs salgınına karşı daha sıkı tedbirler alınmasını istedi.

27.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:25
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiğe bilgiye göre; Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, koronavirüs salgınına karşı daha sıkı tedbirlerin alınmasını ve ardından tehlikenin geçmesi ile ekonominin teşvik edilmesini talep etti.

'DAHA BÜYÜK BİR DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULUYOR'

Kaynaklara göre mektup, hükümetin 100 milyar liralık paketini açıklamasının arından gönderildi. Kaynaklar, TÜSİAD'ın koronavirüs sonrası ekonomideki yavaşlamanın etkilerini azaltmak için daha büyük bir hükümet desteğine ihtiyaç duyulduğunu ilettiğini belirtti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TARTIŞILIYOR

Bir kaynağa göre TÜSİAD'ın en büyük endişelerinden biri, mevcut yavaş hızda ekonominin ne kadar devam edeceğine ilişkin hükümetten açık bir yönlendirme olmaması. TÜSİAD yönetiminin tartıştığı önerilerden birinin daha sıkı ve ulusal çapta bir sokağa çıkış yasağının uygulanması, böylece virüsün yayılma hızının yavaşlatılması olduğu öğrenildi. Bu yaklaşımın iş dünyasına ekonomik yavaşlamanın süresine ilişkin bir öngörü kazandırabileceği ve ekonomik aktivitenin daha hızlı toparlanmasına imkan sağlayabileceği düşünülüyor.

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