Turşuluk salatalıkta üretici bu yıl umduğunu bulamadı

10.10.2019 23:31

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı bazı mahallelerde üretimi yapılan turşuluk salatalıkta üretici umduğunu bulamadı. Sezonun ikinci ürün hasadı son günlerini yaşarken, üreticiler fiyatlardaki durgunluk nedeniyle ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Ödemiş ilçesinde bazı mahallelerde turşuluk (kornişon) salatalık üretimi devam ediyor. Sezonun ikinci hasadı için son günlerin yaşandığı ilçede üreticiler fiyatlardan memnun değil.



Güz dönemi ürün ekiminin bölgede çok sayıda üretici tarafından yapıldığını belirten Yusuf Şahan şöyle konuştu:



"Bu yıl fiyatlar, birinci kalite 3 TL, ikinci kalite 1,5 TL, üçüncü kalite de 30 kuruştan işlem gördü. Beklendiği gibi çoğu firma alım için gelmedi. İhracat yapılan yerlerin daraldığını düşünüyoruz. Şu an pazarcılara yönelik bir toplama faaliyeti var. Böyle giderse üretici salatalık üretiminden vazgeçebilir." - İZMİR

Kaynak: İHA