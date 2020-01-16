TürkTraktör'ün "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım Projesi" eğitimleri sürüyor
TürkTraktör, traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
16.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:42
TürkTraktör, traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım" kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com