Fransa'daki Türkler galibiyeti Champs-Elysees'de kutladı
Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlar, A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 yenmesinin ardından Champs Elysees'de kutlama yaptı.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Fransa'da yaşayan Türkler galibiyeti coşkuyla kutladı.
Ellerindeki Türk bayraklarıyla başkent Paris'in simgesi Champs Elysees'deki tarihi Zafer Takı'nın önünde toplanan Türk vatandaşlar, tezahüratlarla kutlama yaptı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR