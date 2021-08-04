Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Güney Kore Tokyo 2020 voleybol maçı gece mi oynanacak? Hangi kanalda?

Heyecanla beklenen Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol karşılaşması bugün başlıyor. Maç Japonya'daki saat farkından dolayı Türkiye saati ile gece oynanacaktır. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar sizlerle...

Türkiye - Güney Kore maçı başladı mı? Maç neden gece oynanıyor? Maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tokyo 2020 olimpiyatlarında Türkiye - Güney Kore çeyrek final voleybol karşılaşması 4 Ağustos gece saat 03:00 'da başlayacaktır. Maç Japonya'daki saat farkından dolayı ülkemizde gece saatine denk geliyor.

TÜRKİYE - GÜNEY KORE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT Spor'da yayınlanacak. Canlı şekilde maçı izleyebilirsiniz.

VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Tokyo 2020 Olimpiyatlari Kadınlar Çeyrek Final maçı, Tokyo'da, Ariake Arena Stadyumu'nda oynanacak.

FAVORİ KİMDİR?

Türkiye çeyrek finalde Sırbistan veya Güney Kore ile eşleşecekti. Yapılan kura sonucunda rakibimiz Güney Kore olmuştu. Bazı değerlendirmelere göre Güney Kore, Sırbistan'dan biraz daha kolay bir rakip olarak görülüyor. Bizim favorimiz tabii ki de Türkiye'dir. Fakat olimpiyatlarda bu seviyede her takım güçlüdür desek yanlış olmaz.