Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi

26.10.2019 00:34

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı ortaklığının askıya alındığını açıklamıştı. Ardından Türkiye'nin Rusya'dan Su-35 alıp alamayacağı konusu gündeme geldi. Daily Sabah'ın haberine göre Türk ve Rus yetkililer 36 adet Su-35 avcı uçağının alımı için görüşmelerde büyük yol aldı.

Habere göre, Türk ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Havacılık ve Uzay Salonları (MAKS) havacılık gösterisine yaptığı ziyaretten iki ay sonra, toplam 36 Su-35 avcı uçağının Türkiye'ye satışının ayrıntılarını görüşüyorlar.

SU-35'İN BAZI PARÇALARINI ORTAK ÜRETİMİ DE TARTIŞILIYOR

Uçakların bazı parçalarının ortak üretimi konusunda da yetkililerin teması sürüyor. Yetkililerin, hassas silahları ve mühimmatı da dahil olmak üzere, savaş uçaklarının bazı parçalarını ortak üretmeyi de tartışıyor.

RUS YETKİLİ DE TÜRK YETKİLİLERİN SU-35 SATIŞINI İNCELEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye'nin olası bir Su-35 uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu, Türk tarafının konuyu incelediğini ifade etmişti.

Rus basınına konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Su-35 uçağının olası sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstişareler yürütülüyor. Konuyu değerlendiriyor, inceliyorlar, biz de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın eylül ayında İstanbul'da gerçekleşen Teknofest'te Türk uzmanlara Su-35'i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, S-400 füze sistemleri için Rusya ile olan anlaşması nedeniyle ABD ile kriz yaşamıştı. ABD, NATO üyesi olan Türkiye'yi S-400 alımından dolayı F-35 programından uzaklaştırdı. Washington yönetimi S-400'ün NATO sistemleriyle bağdaşmayacağını ve NATO için tehdit olduğunu iddia etmişti. Ancak Türkiye, S-400'ün NATO sistemlerine entegre edilmeyeceğini ve NATO için bir tehdit oluşturmayacağını ve anlaşmadan geri adım atmayacağını vurgulamıştı.

SU 35 NEDİR?

Su-27M olarak bilinen ilk varyantı 1980'lerde, Sukhoi yüksek performanslı Su-27'leri geliştirme arayışındayken tasarlanmıştır. Daha sonra tekrar tasarlanan Su-35 türevi, manevra kabiliyetini arttıran aerodinamik iyileştirmelere, geliştirilen aviyoniğe, daha geniş menzile ve daha güçlü motorlara sahiptir. Su-27'den dönüştürülen ilk Su-35 prototipi ilk uçuşunu Haziran 1988'de yaptı. Bunlardan bir düzineden fazla üretilmiştir ve bazıları Rus Şövalyeleri akrotimi tarafından kullanılmıştır. İlk Su-35 tasarımı, sonradan teknoloji kanıtı olarak kullanılan itme-vektörlü motorlara sahip Su-37'ye modifiye edilmiştir. 1990'ların sonunda Su-30MK ailesine çok benzeyen iki koltuklu eğitim uçağı modeli Su-35UB'den bir tane üretilmiştir.

Rus Hava Kuvvetleri Su-35'in yeni düzeltmeler yapılmış tasarımı Su-35S'den 48 adet sipariş vermiştir. İki Su-35 modeli de Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Kore'yi kapsayan birçok ülkede pazarlandı. Kasım 2015'te Çin bu uçaklardan 24 adet sapariş verdi. Antlaşmanın tutarının 2 milyar ABD doları olduğu aktarılmaktadır.

SU 35'İN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Mürettebat:1 Pilot

Uzunluk: 22,20 metre

Yükseklik: 6,43 metre

Kanat açıklığı: 15,15 metre

Ağırlığı:34.000 kg

Servis tavanı: 18.000 metre

Hız:2450 km/h

Motor 2× Lyulka AL-35MF turbofans

Motorun İtiş Gücü: 137 kN

1x 30 mm Top GSh-30

Havadan Havaya Muharebe Füzeleri

R-73 (AA-11 'Archer')

AA-12 Adder

AA-10 Alamo

Havadan Karaya Taarruz Füzeler

AS-17 Krypton

AS-15 Kent

AS-14 Kedge

AS-13 Kingbolt

AS-16 Kickback

Bombalar

KAB-500L

FAB-100

FAB-250

FAB-500

FAB-750

FAB-1000