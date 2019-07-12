Türkiye, topraklarında S-400 ve Patriotları barındıran tek ülke oldu
S-400'lerin teslimatının başlamasıyla Türkiye, S-400 ve Patriotları kendi topraklarında barındıran ilk ve tek ülke olarak da tarihe geçti.
Rusya bu güne kadar sadece Çin ve Belarus'a S-400 sistemlerinin teslimatını gerçekleştirmişti. Türkiye, bugün Ankara'ya bu sistemin inmesiyle S-400'leri teslim alan üçüncü ülke oldu. Bunlar dışında Suriye'de de S-400 konuşlandırılmış durumda ancak bunlar bu ülkedeki Rus askeri üssünde yer alıyor.
TOPRAKLARINDA S-400 VE PATRİOT'A SAHİP TEK ÜLKE
Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye S-400 savunma sistemine sahip dünyadaki dördüncü ülke olurken, NATO içinde ise tek ülke konumuna yükseldi. Türkiye ayrıca, Amerikan hava savunma sistemi Patriot ve Rus hava savunma sistemi S-400'ü topraklarında barındıran tek ülke olarak da tarihe geçti.
İSPANYA'YA AİT PATRİOTLAR İNCİRLİK'TE KONUŞLU
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde NATO kapsamında İspanya'ya ait Patriot Birliği bulunuyor.
İKİ ÜLKE S-400 İÇİN TESLİMAT SIRASINDA
NATO üyesi olmamasına rağmen ABD ile sıkı müttefik olan Hindistan ve Suudi Arabistan ise, Moskova ile S-400'ler için anlaşmayı yaptı ve teslimatı bekliyor.
S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE İLGİLENEN ÜLKELER
Washington yönetiminin yaptırım tehdidine rağmen çok sayıda ülke Rusya'nın S-400 hava savunma sistemiyle ilgileniyor. Katar, Cezayir, Fas, Mısır, Vietnam ve Irak bulunuyor.
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