Türkiye, topraklarında S-400 ve Patriotları barındıran tek ülke oldu

Rusya bu güne kadar sadece Çin ve Belarus'a S-400 sistemlerinin teslimatını gerçekleştirmişti. Türkiye, bugün Ankara'ya bu sistemin inmesiyle S-400'leri teslim alan üçüncü ülke oldu. Bunlar dışında Suriye'de de S-400 konuşlandırılmış durumda ancak bunlar bu ülkedeki Rus askeri üssünde yer alıyor.

TOPRAKLARINDA S-400 VE PATRİOT'A SAHİP TEK ÜLKE

Haber7'de yer alan habere göre, Türkiye S-400 savunma sistemine sahip dünyadaki dördüncü ülke olurken, NATO içinde ise tek ülke konumuna yükseldi. Türkiye ayrıca, Amerikan hava savunma sistemi Patriot ve Rus hava savunma sistemi S-400'ü topraklarında barındıran tek ülke olarak da tarihe geçti.

İSPANYA'YA AİT PATRİOTLAR İNCİRLİK'TE KONUŞLU

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde NATO kapsamında İspanya'ya ait Patriot Birliği bulunuyor.

İKİ ÜLKE S-400 İÇİN TESLİMAT SIRASINDA

NATO üyesi olmamasına rağmen ABD ile sıkı müttefik olan Hindistan ve Suudi Arabistan ise, Moskova ile S-400'ler için anlaşmayı yaptı ve teslimatı bekliyor.

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİYLE İLGİLENEN ÜLKELER

Washington yönetiminin yaptırım tehdidine rağmen çok sayıda ülke Rusya'nın S-400 hava savunma sistemiyle ilgileniyor. Katar, Cezayir, Fas, Mısır, Vietnam ve Irak bulunuyor.