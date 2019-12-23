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Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu, "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla yerli otomobilden ilk kez fotoğraf paylaştı. Görselde yerli otonun farlarına ait detay bulunuyor.

23.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:20
Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı

'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı.

Resmi sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."

Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

CUMA GÜNÜ TANITILIYOR

Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.


Haber Videosu

: Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı
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