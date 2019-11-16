Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti

16.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:08

Türkiye'nin ilk yerli otomobil olma özelliğini taşıyan ve 1961 yılında üretilen Devrim otomobili, Eskişehir'de bulunan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) işletmesinin bahçesinde sergileniyor. Kente gelen turistlerin yoğun ilgisini gören Devrim otomobili, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından camekanlı bölmeye alınarak yeni yerine konuldu. İşletmedeki müzede ayrıca otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de yer alıyor. Kente gelen turistler Devrim otomobilinin sergilendiği alanları gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Rehberler ise turistlere Devrim otomobilinin yapılış öyküsünü anlatarak bilgilendiriyor.

20 AYDA 255 BİN ZİYARETÇİ

TÜLOMSAŞ yetkilileri, kapsamlı bakımın ardından yeni yerine konulan ilk yerli otomobil Devrim'i son 20 ayda 255 bin kişi ziyaret etti. Ankara'dan tur ile Eskişehir'e gelen kafile içerisinde yer alan Gülten Candan, yerli otomobil Devrim'in hikayesini bildiğini ancak yakından görmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Candan, "Bende çok beğendim Eskişehir'i ve burayı da çok sevdim. İlk defa geliyoruz Eskişehir'e. Tur ile geldik ve turla gezmeyi seviyorum. Daha doğrusu gezmeyi çok seviyorum ve böyle yerleri gördükçe daha çok hoşuma gidiyor. Çok güzel yerler. Türkiye'miz çok güzel bir ülke. Gezilecek çok güzel yerleri var fakat imkanlar yetmiyor tabi ki bazı yerlerde. Yetebildiği kadar gezmeye çalışıyoruz. Devrim arabasının hikayesini biliyorduk ama kendisini burada görmek gerçekten çok güzel bir duygu." dedi.

PAZARTESİ HARİÇ HER GÜN GÖRÜLEBİLİYOR

Ankaralı Aysen Doğru ise Devrim'i yakından gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel. Küçüklüğümden beri babam galericilik işiyle uğraştı. Ford marka arabaları da biliyorum. Bu da çok hoşuma gitti çok ilginç. Yaşım 50 olduğu için ilk arabaları hatırlıyorum. Dediğim gibi çok güzel ama yakında görmek daha hoşuma gitti" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Eskişehir'de ilk okullarında yoğun ilgi gösterdiği Devrim otomobili Pazartesi günleri hariç her gün görülebiliyor.

DEVRİM'İN HİKAYESİ

Eskişehir Demiryolu Fabrikaları'nda Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla üretilen 4 'Devrim' otomobili, 1961 yılında trenle Ankara'ya götürüldü. Demiryolu kanunları gereği deposuna az akaryakıt konulan Devrim, Gürsel'in test amacıyla kullandığı sırada benzini bitip durdu. Bunun ardından trenle Ankara'dan Eskişehir'e getirilen Devrim, bir süre fabrika içinde kullanıldı. TÜLOMSAŞ'ta sergilenen 0002 şasi ve 0002 motor numaralı Devrim, lastikleri ile ön ve arka camı dışında tamamen yerli olarak 4,5 ayda üretildi. Uzun ve kısa farları ayakla çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, bu özellikleriyle de dikkati çekiyor. Bin 250 kilogram ağırlığında ve saatte maksimum 140 kilometre hız göstergesine sahip Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobil aküsü sökülü olarak sergileniyor.