Türkiye'nin gruptaki 3. ve son maçı ne zaman? Euro 2020 Milli Takım'ın A grubundaki son maçı kimle oynayacak? Ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

A grubundaki 3. maçımızı yarın oynayacağız! A Milli Takım'ımıza başarılar diliyoruz. Euro 2020 turnuvasında A grubunda Türkiye'nin 3. maçı İsviçre ile olacak. Peki Türkiye-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Türkiye-İsviçre maçını kim kazanır? Hangi takım daha avantajlı? Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Maç TRT'de ücretsiz mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Türkiye - İsviçre Euro 2020 Avrupa Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Gruplardaki 3. maç, üçüncü maç hangi gün? Euro 2020 Türkiye - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç kadrosu nasıl? Hakemleri kim? Türkiye'nin ilk 11'i kimler? İsviçre'nin ilk 11'i açıklandı mı? Türkiye'nin gruptaki 3. ve son maçı ne zaman? Euro 2020 Milli Takım'ın A grubundaki son maçı kimle oynayacak? Ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ 3. VE SON MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TAKIM İLE?

A Milli Takımımız Euro 2020 turnuvasında A grubunda yer alıyor. Gruptaki ilk 2 maçını oynamıştı. Gruptaki son maçını yani 3. maçını ise İsviçre ile oynayacak.

Türkiye gruptaki son maçını İsviçre ile yarın 20 Haziran Pazar günü saat 19:00 'da oynayacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 gruplardaki 3. maç olan İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00 'da başlayacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İsviçre - Türkiye maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda, Bakü Stadyumu'nda oynanacak.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gruplardaki 3. maç (yani gruptaki son maç) TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 kanallarında da yayınlanır.

HANGİ TAKIM DAHA AVANTAJLI?

İsviçre önceki turnuvalardan hatırlayanlar olacaktır bize ters bir takımdır diyebiliriz. Özellikle FIFA Dünya Kupası seçmelerinde İsviçre'ye elenmiştik. Fakat Türkiye'nin kadrosu şuanda İsviçre'nin kadrosundan daha iyidir. Özellikle defans bölümü oldukça etkilidir. Bu bakımdan favori takım Türkiye olarak görülüyor.