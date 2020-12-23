Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
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Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

23.12.2020 17:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:41
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu

TOBB, Türkiye'nin 2016-2018 yıllarında en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladı. Listede ilk sırayı yüzde 4 bin 357 büyüme kaydeden Gintek İnşaat aldı. En hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki firmaların ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti. İşte Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi.

TOBB, TEPAV ve TOBB ETÜ'nün katkılarıyla düzenlediği "TOBB Türkiye 100" listesini Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla sanal ortamda açıkladı. Türkiye'de 2016-2018 yıllarında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listedeki şirketlerin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 511 seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA BÜYÜYEN İLK ÜÇ ŞİRKET

Listede ilk sırayı Gintek İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ alırken inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirket söz konusu dönemde yüzde 4 bin 357 büyüme kaydetti. Bu dönemde yüzde 2 bin 723 büyüyen plastik ve kauçuk sektöründe faaliyette bulunan FS Dış Ticaret listede ikinci sıraya yerleşirken, telekomünikasyon uygulamaları, çevrim içi internet erişimi sağlama alanında çalışan Profen Savunma ve Güvenlik Teknolojileri yüzde 2 bin 494 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.

TOBB Türkiye 100 Listesi'ne giren 100 şirket şöyle:

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi belli oldu
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