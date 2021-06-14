Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu
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Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu

Türkiye'nin en güçlü markası İş Bankası oldu
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan listeye göre, Türkiye'nin en güçlü markası Türkiye İş Bankası oldu. Listeye Garanti Bankası ikinci sıradan, Turkcell ise üçüncü sıradan girdi.

Marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından olan Brand Finance'in yayımladığı "Brand Finance Turkey 100 – 2021" raporunda, Türkiye'nin en güçlü markaları belirlendi.

TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ ÜÇ MARKASI

Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markaları sıralamasında, en yüksek güce sahip marka olarak ilk sırada yer aldı. Raporda ikinci sırada Garanti Bankası, üçüncü sırada ise Turkcell geldi.

Brand Finance'ın raporunda; marka gücünün, markanın gelecekte değer üretebilme kabiliyetini gösterdiği belirtilerek, bu açıdan markaların güçlerini arttırması için gerekli yatırımları yapması, paydaşlar nezdinde olumlu ve talebi tetikleyici algı oluşturması ve oluşan algıyı finansal sonuçlara yansıtma başarısı göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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