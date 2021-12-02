Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram - Haberler
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Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Güncel

Bin liradan satışa çıkardı.

MERSİN (İHA) - Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.

Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

Bin liradan satışa çıkardı...Türkiye'nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Son Dakika Haberleri

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