Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi Her yıl yüz binlerce tarım profesyonelinin ağırlandığı, TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından Türk Tarım ve Alet Makinaları İmalatçıları Birliği ile 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle 2-6 Haziran tarihleri arasına ertelendi.

Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı ve ürünlerini toplamda 96 bin metrekare açık ve kapalı alanda sergilediği Konya Tarım Fuarı, koronavirüs nedeniyle ertelendi. 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.

ORTAK KARARLA ALINDI

Sözcü'de yer alan habere göre; Konya Ticaret Odası (KTO) da üyelerine gönderdiği açıklamada, "17-21 Mart 2020 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek olan Konya Tarım Fuarı, birçok ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına istinaden -Üyelerimizden gelen çok yoğun talep nedeniyle- toplum sağlığı üzerinde risk oluşturmamasını teminen birliğimizin talebi ve ilgili paydaşların ortak kararı sonucunda 02-06 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FUARI OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Her yıl, Türkiye'nin her şehrinden ve dünyanın birçok ülkesinden yüz binlerce insanı Konya'ya çeken Tarım Fuarı bu alanda Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise üçüncü en büyük fuarı olma özelliğine sahip.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 996'YA YÜKSELDİ

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyada 113 bin 584 kişiye bulaştı, salgında şimdiye dek 3 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Çin ve bölgeleri ile Tayvan'ın yanı sıra 84 ülkede görülen salgın, enfekte vaka sayısı, can kaybı ve yayılma hızı bakımından son 20 yılda etkili olan Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi koronavirüs salgınlarını geride bıraktı.