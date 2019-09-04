Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri son 1 ayın zirvesini gördü

04.09.2019 16:35

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri, Merkez Bankası'nın (TCMB) daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentisiyle dört günlük kazanımlarını artırmasının ardından yaklaşık 1 ayın zirvesini gördü.

101,2 SENTE YÜKSELDİ

Tradeweb verilerine göre, Türkiye'nin uzun vadeli tahvilleri en fazla kazanımı kaydederken, 2038 vadeli tahvili 1,1 sent artışla 7 Ağustos'tan bu yana en büyük kazanımı kaydetti ve 101,2 sente yükseldi.

FAİZ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre TÜFE Ağustos'ta yüzde 1,3 olan beklentilerin oldukça altında yüzde 0,86 artış gösterdi. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 15,01 artarak yüzde 15,51 olan beklentilerin altında kaldı.

Ağustos'ta manşet ve çekirdek enflasyonda gözlenen düşüşün yanı sıra Eylül ve Ekim'de baz etkisiyle enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyebilecek olması TCMB'nin faiz indirimi konusunda elini kuvvetlendiriyor.