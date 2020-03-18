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Bulgaristan, Yunanistan, Ekonomi, Güncel

Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor

Türkiye, koronavirüs salgını kapsamında önlemleri sıkılaştırıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, Edirne ve Kırklareli'nden Yunanistan ile Bulgaristan'a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00'dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

18.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:03
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor

Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapıları, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yolcu giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Yunanistan'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile Bulgaristan'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.

DENİZ SEFERLERİ KARŞILIKLI OLARAK DURDURULDU

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.

GECE YARISINDA İTİBAREN GİRİŞ ÇIKIŞLAR DURDURULUYOR

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.

YÜK TAŞIMACILIĞINDA KISITLAMA OLMAYACAK

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor

Kaynak: AA

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Türkiye, koronavirüs nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor

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