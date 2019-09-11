Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar

11.09.2019 09:08

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi. İzlanda ise deplasmanda Arnavutluk'a 4-2 mağlup olarak gecenin sürprizi yaptı.

Bu sonuçlar sonrasında Fransa ve Türkiye 15'şey puanla zirveyi paylaşırken, İzlanda 12 puanda ve 3. sırada kaldı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda puan durumu;

KALAN MAÇLAR

11 EKİM

Andorra-Moldova

İzlanda-Fransa

Türkiye-Arnavutluk

14 EKİM

Fransa-Türkiye

İzlanda-Andorra

Moldova-Arnavutluk

14 KASIM

Türkiye-İzlanda

Arnavutluk-Andorra

Fransa-Moldova

17 KASIM

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa

Moldova-İzlanda