Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanan maçların ardından puan durumu merak ediliyordu. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi.

11.09.2019 09:08

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi. İzlanda ise deplasmanda Arnavutluk'a 4-2 mağlup olarak gecenin sürprizi yaptı.

Bu sonuçlar sonrasında Fransa ve Türkiye 15'şey puanla zirveyi paylaşırken, İzlanda 12 puanda ve 3. sırada kaldı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda puan durumu;

KALAN MAÇLAR

11 EKİM

Andorra-Moldova

İzlanda-Fransa

Türkiye-Arnavutluk

14 EKİM

Fransa-Türkiye

İzlanda-Andorra

Moldova-Arnavutluk

14 KASIM

Türkiye-İzlanda

Arnavutluk-Andorra

Fransa-Moldova

17 KASIM

Andorra-Türkiye

Arnavutluk-Fransa

Moldova-İzlanda

Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar
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YORUMLAR (3)

  • TEAM SYSTEM:
    Moldovayı Dağıttık ! Ben öyle düşünmüyorum , öyle olmadı vasat futbol ve atılan 4 gol !Türkiye adına futbol olarak çok mu üst düzey futbol vardı sahada , takım o kadar çok çalışmasına rağmen güzel futbol adına sadece goller güzeldi denilebilir . Tembel Cenk bile 2 gol attı yanlışlıkla !
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  • OKU - OKU - OKU:
    ikinciyiz diyen embesiller, ikili averaj diye birşey var. yoksa türk gazeteciler, şekil olsun diye birinci demiyor. Fransaya da gidin orada da Türkiye lider. Futbola Fransız kalmayın. OKUyun
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  • BAYA:
    rastgele gol attı diye deniz resmini en başa koymuşsunuz. golden sonraki hareketlerine bakın birde. golden sonraki hareketlerine bakarsanız halı sahaya bile almazsınız bunu. biraz mantıklı ol admin.
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