Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda oynanan maçların ardından puan durumu merak ediliyordu. A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi. İzlanda ise deplasmanda Arnavutluk'a 4-2 mağlup olarak gecenin sürprizi yaptı.
Bu sonuçlar sonrasında Fransa ve Türkiye 15'şey puanla zirveyi paylaşırken, İzlanda 12 puanda ve 3. sırada kaldı. Peki, H grubunda son oynanan maçların ardından Türkiye kaçıncı sırada? İşte EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda puan durumu;
KALAN MAÇLAR
11 EKİM
Andorra-Moldova
İzlanda-Fransa
Türkiye-Arnavutluk
14 EKİM
Fransa-Türkiye
İzlanda-Andorra
Moldova-Arnavutluk
14 KASIM
Türkiye-İzlanda
Arnavutluk-Andorra
Fransa-Moldova
17 KASIM
Andorra-Türkiye
Arnavutluk-Fransa
Moldova-İzlanda