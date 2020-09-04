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Türkiye-Macaristan maçının ardından - Marco Rossi

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi'nin açıklamala SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

04.09.2020 01:07 | Son Güncelleme: 04.09.2020 01:15

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi'nin açıklamala SİVAS - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Macaristan'ın 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından Macaristan Milli Takımı Marco Rossi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Türkiye-Macaristan maçının ardından - Marco Rossi

Kaynak: AA

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