Türkiye Kick Boks Turnuvası Ordu'da devam ediyor

Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, dördüncü gün müsabakalarıyla devam etti.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Recep Kara Spor Salonu'nda 20 Ocak Perşembe günü başlayan ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Ordu Valisi Tuncay Sonel, Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından verildi.

Turnada +94 kiloda altın madalya kazanan Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcusu Abdullah Cem Akın, müsabaka sonrası protokol üyelerini ve salondakileri asker selamıyla selamladı. Sporcu Akın'ın bu sırada duygulu anlar yaşadığı gözlendi.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın tüm heyecanıyla sürdüğünü belirterek, "Heyecan her geçen gün artıyor. Sporcularımız madalya için çıktıkları maçlarda ellerinden geleni yapıyor." dedi.

İlk günden bu yana çok güzel maçlara şahitlik ettiklerini aktaran Kayıcı, bu heyecanın son güne kadar devam edeceğini aktardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, Ordu'nun çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, organizasyon nedeniyle tüm otellerin ve pansiyonların dolduğunu belirtti.

Turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek.