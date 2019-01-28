Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu

Türkiye geçen yıl kasımda İran'dan ham petrol ithalatını sıfırladı. Geçen yıl kasımda İran'dan petrol alımını durduran Türkiye, ham petrol ihtiyacını sırasıyla Irak, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Kuveyt, Nijerya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan karşıladı.

ABD'nin geçen yıl mayıs ayında İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldığını ve kasımdan itibaren İran'ın petrol ticaretini hedefleyen yaptırımlar uygulayacağını açıklamasıyla, Türkiye'nin İran'dan petrol alımında önemli düşüş yaşandı.

KASIM AYINDA TAMAMEN SIFIRLANDI

Aylık ortalama 1 milyon tonun üzerinde seyreden ithalat geçen yılın haziranda 285 bin tona indi. Temmuzda bu miktar yeniden 800 bin tonlara yükselse de kademeli olarak azaldı ve kasımda sıfırlandı.

Türkiye'nin İran'dan petrol alımı geçen yıl haziran-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,59 azalarak 2 milyon 997 bin tona indi. 2017'nin Haziran-Kasım döneminde İran'dan 6 milyon 66 bin ton ham petrol ithal edilmişti.

İTHALATTA ANA ROTA IRAK OLDU

Söz konusu dönemde Türkiye İran'dan azalttığı ithalatını çoğunlukla Irak petrolü ile ikame etti. Irak'tan petrol alımı geçen yıl haziran-kasım aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,85 yükselerek 4 milyon 671 bin tona yükseldi. Bu miktar 2017 Haziran-Kasım döneminde 2 milyon 783 bin ton olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde petrol ithalatının geriye kalan kısmı çoğunlukla Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'dan karşılandı.

Geçen yılın aralık ayına ilişkin Türkiye'nin petrol ithalatı gerçekleşmeleri henüz açıklanmadı ancak uluslararası gemi takip sistemlerine göre, geçen yıl aralıkta İran'dan Türkiye'ye iki petrol tankerinin geldiği kayıtlara geçti.

Gelecek dönemde Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatını tamamen sıfırlamayacağı ve aylık ortalama 250 bin ton gibi düşük miktarlı da olsa ithalata devam edeceği görüşü ağırlık kazanıyor.