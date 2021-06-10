Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak

Haberler.com - Haberler | Spor

İtalya ile oynayacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Maçın dördüncü hakemli olan Frappart, böylece Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kadın hakemi olacak. Frappart, Devler Ligi'nde düdük çalan ve UEFA Süper Kupası Finali'nde görev yapan ilk kadın hakem olarak da tarihe geçmişti.

Ertelenen EURO 2020 açılış maçında yarın Roma'da bir ilk gerçekleşecek. Ay-Yıldızlı takımımızın İtalya ile oynayacağı karşılaşmadadaha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini yapacak olan Frappart böylece Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk kadın hakemi olacak.

SAHADAKİ HAKEM İSE SKANDAL HAKEM

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, Ronaldo'nun bariz golünü vermeyen ve Başakşehir'in PSG maçında zor anlar yaşamasına neden olan hakem.

DEVLER LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Frappart, geçen Aralık ayında yapılan Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneterek bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk kadın hakemi olmuştu. İtalya'nın Torino kentinde yapılan bu maç, İtalyan basını tarafından "Futbolda devrim" gibi ifadelerle yorumlanmıştı.

Dönemin İtalya Spor Bakanı da Frappart'ın Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapmasını "Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri aşmak için spor da bir adımla katkıda bulunuyor" sözleriyle kutlamıştı.

İSTANBUL'DAKİ FİNALDE DE O VARDI

Stéphanie Frappart'ın ilk kadın hakem kategorisinde tarihe geçtiği maçlardan bir diğeri de Ağustos 2019'da İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçıydı. İstanbul'da yapılan Liverpool-Chelsea karşılaşması, bir kadın hakemin yönettiği ilk Süper Kupa finali olmuştu. Frappart, Temmuz 2019'da Kadınlar Dünya Kupası finalini de yönetmişti.

Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş'ten sürpriz cevap
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun 'Hagi mi, Alex mi?' sorusuna Şenol Güneş'ten sürpriz cevap
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Kıraç'ın Milli Takım'a yaptığı marş sosyal medyayı ikiye böldü! Şarkının sözleri tartışma yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Ezgi Mola Hasibe Eren Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:27:58. #1.14#

title