Türkiye-İtalya maçında Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir kadın hakem görev yapacak

İtalya ile oynayacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası açılış maçında, daha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Maçın dördüncü hakemli olan Frappart, böylece Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde ilk kadın hakemi olacak. Frappart, Devler Ligi'nde düdük çalan ve UEFA Süper Kupası Finali'nde görev yapan ilk kadın hakem olarak da tarihe geçmişti.

Ertelenen EURO 2020 açılış maçında yarın Roma'da bir ilk gerçekleşecek. Ay-Yıldızlı takımımızın İtalya ile oynayacağı karşılaşmadadaha önce de çok sayıda ilke imza atmış olan Fransız hakem Stephanie Frappart da görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini yapacak olan Frappart böylece Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ilk kadın hakemi olacak.

SAHADAKİ HAKEM İSE SKANDAL HAKEM

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak Türkiye-İtalya maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, Ronaldo'nun bariz golünü vermeyen ve Başakşehir'in PSG maçında zor anlar yaşamasına neden olan hakem.

DEVLER LİGİ'NDE TARİHE GEÇTİ

Frappart, geçen Aralık ayında yapılan Juventus-Dinamo Kiev maçını yöneterek bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk kadın hakemi olmuştu. İtalya'nın Torino kentinde yapılan bu maç, İtalyan basını tarafından "Futbolda devrim" gibi ifadelerle yorumlanmıştı.

Dönemin İtalya Spor Bakanı da Frappart'ın Şampiyonlar Ligi maçında hakemlik yapmasını "Cinsiyet eşitsizliği ve stereotipleri aşmak için spor da bir adımla katkıda bulunuyor" sözleriyle kutlamıştı.

İSTANBUL'DAKİ FİNALDE DE O VARDI

Stéphanie Frappart'ın ilk kadın hakem kategorisinde tarihe geçtiği maçlardan bir diğeri de Ağustos 2019'da İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa final maçıydı. İstanbul'da yapılan Liverpool-Chelsea karşılaşması, bir kadın hakemin yönettiği ilk Süper Kupa finali olmuştu. Frappart, Temmuz 2019'da Kadınlar Dünya Kupası finalini de yönetmişti.