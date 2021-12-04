Ayhan Yıldırım, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı seçildi

ANKARA (DHA) - Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ayhan Yıldırım seçildi.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen genel kurulda mevcut Başkan Hasan Sayyıdan ile Ayhan Yıldırım başkanlık için yarıştı. Genel kurulda 191 oy kullanılırken, Ayhan Yıldırım 101 oy, Hasan Sayyıdan ise 78 oy aldı. 12 oy ise geçersiz sayıldı.